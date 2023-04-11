В Польше создадут логистический тыл НАТО

Премьер Польши заявил о создании в стране логистического тыла восточного фланга НАТО

В Польше будет создан логистический тыл восточного фланга НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, его слова передает РИА Новости.

Глава польского правительства рассказал, что на складах в Повидзе и других регионах будут содержаться несколько тысяч единиц военного оборудования Североатлантического альянса. «Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Моравецкий посетит в Вашингтон для встречи с вице-президентом США Камалой Харрис. Они планируют обсудить украинский конфликт на фоне того, как Белый дом стремится укрепить международный альянс для помощи Киеву после утечки секретных документов Пентагона.