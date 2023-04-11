Власти США и Польши обсудят украинский конфликт

Вице-президент США Харрис обсудит с премьером Польши Моравецким украинский конфликт

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приедет в Вашингтон для встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, передает Bloomberg.

Известно, что представители власти собираются обсудить украинский конфликт. Отмечается, что это происходит на фоне того, как Белый дом стремится укрепить международный альянс для помощи Украине после утечки секретных документов с разведданными.

Помимо этого, политики затронут вопросы безопасности и энергетики, включая гражданскую ядерную программу Польши. Уточняется, что в прошлом году Варшава выбрала американскую компанию Westinghouse Electric Company LLC для строительства трех ядерных реакторов.

Ранее сообщалось, что польская сторона готова активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию. В частности, Польша потенциально готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках альянса на фоне решения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.