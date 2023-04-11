Шведская водка вернется в Россию

Производитель водки Absolut объявил о возобновлении поставок в Россию

Шведский производитель водки компания Absolut и его материнская компания Pernod Ricard заявили о возобновлении экспорта алкоголя в Россию. Об возвращении бренда в страну пишет газета Kristianstadsbladet со ссылкой на комментарий вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паулы Эрикссон.

Представитель компании напомнила, что поставки продукции в Россию были прекращены чуть более года назад. По ее словам, после начала военных действий на Украине французский концерн Pernod Ricard «действовал с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России». Как заявила Эрикссон, сейчас концерн экспортирует продукцию в рамках действующих санкций в объеме, достаточном для поддержания функционирования компании и сохранения рабочих мест в стране.

Как отметило шведское издание, после приостановки поставок на складах сохранялись запасы водки Absolut, но сейчас полки опустели.

Ранее сообщалось, что в Россию возобновятся поставки ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker. Крупные дистрибьюторы алкоголя Beluga Group и Luding Group получили необходимые для ввоза по параллельному импорту декларации в конце 2022 года.