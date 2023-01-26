В Россию вернут Jagermeister и Johnnie Walker

«Ъ»: российские дистрибьюторы начнут ввозить Jagermeister по параллельному импорту

Ведущие российские дистрибьюторы алкоголя Beluga Group, Luding Group и другие крупные профильные сети могут начать продажу ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker. Компании получили необходимые для ввоза в Россию декларации в конце 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росаккредитации.

Источники издания на рынке считают, что данные бренды вернутся в Россию в рамках параллельного импорта. Так, структура Beluga Group «Синергия импорт» зарегистрировала бренды в реестре в декабре 2022 года. Указанный в декларации размер партий составляет около 200 тысяч бутылок Jagermeister и более 300 тысяч бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 литр и одного литра.

По словам собеседников газеты, Beluga Group, скорее всего, закупит большее количество брендов и партий алкогольных напитков, чем указано в реестре. В свою очередь поставляемые по параллельному импорту товары могут предназначаться в том числе для сети компании «Винлаб» — указанных объемов хватит на несколько месяцев продажи.

Ввоз алкогольной продукции по параллельному импорту планирует также «Винтренд Ритейл Групп», которую связывают с Luding Group, — компания получила декларации на Jagermeister, Johnnie Walker, Jack Daniels, Jim Beam и Macallan. Партии Jagermeister, Johnnie Walker и Jack Daniels также зарегистрировала входящая в одну группу с сетями «Красное & Белое» и «Бристоль» компания «Бристоль Ритейл Логистикс».

Закупки товаров несколькими крупными компаниями по «серому» импорту могут поспособствовать снижению средних регулярных цен, отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Это связано с тем, что ранее ценообразование определял один дистрибьютор, продолжающий поставки брендов в страну. Эксперт подчеркнул, что вместе с тем рассчитывать на скидки потребителям не стоит.

О решении производителя крепкого алкоголя Jagermeister временно покинуть российский рынок стало известно 2 ноября. Вскоре дистрибьютор объявил, что ликер немецкой компании Mast-Jаgermeister все-таки продолжат ввозить в Россию.