Уход Jagermeister из России опровергли

BFM: дистрибьютор ликера Jagermeister опроверг уход бренда из России

Ликер немецкой компании Mast-Jаgermeister все-таки продолжат ввозить в Россию, заявил дистрибьютор бренда деловому интернет-порталу BFM, опровергнув слова омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров страны Сергея Миронова о приостановке поставок.

По словам представителя дистрибьютора, несмотря на перебои с поставками продукта, контракт все еще действует. А вскоре ожидаются новые партии, так что Jagermeister останется в стране. При этом Миронов, заявив об уходе ликера с российского рынка, подчеркнул, что «дистрибьюторы ищут альтернативные варианты поставок и через какое-то время найдут».

После появления информации об уходе немецкого производителя вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов предложил россиянам перейти на российские бальзамы «Бугальма» и «Тайга». Он указал, что прекращение поставок немецкого ликера не станет большой потерей для российских потребителей.

О том, что ассортимент импортного алкоголя в стране постепенно сокращается, заявляли ранее ретейлеры. Представленность виски на полках к октябрю снизилась на 50 процентов, шампанского — на 95 процентов, импортного пива — на 40 процентов, остальных категорий — на 35 процентов. По информации источников «Известий», запасы иностранных брендов алкоголя могут закончиться к декабрю. Первыми могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys.

