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14:45, 2 ноября 2022Экономика

Россиянам предложат пить бальзамы «Бугульма» и «Тайга» вместо Jagermeister

Федерации рестораторов: бальзамы «Бугульма» и «Тайга» могут заменить Jagermeister

Фото: Inspo / Unsplash

Приостановка поставок ликеров Jagermeister не будет большой потерей для российского рынка из-за наличия альтернатив и возможностей параллельного импорта. Об этом рассказал «Ведомостям» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

«Относительно бальзамов на российском рынке достаточно альтернатив: есть бальзам "Бугульма", есть бальзамы "Тайга". Более того, остатков Jagermeister должно хватить примерно на полгода, а в дальнейшем можно будет использовать возможности параллельного импорта», — сказал он, пояснив, что именно предложат россиянам пить вместо Jagermeister. Владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов заявил, что напиток «не самый ходовой».

Немецкая компания Mast-Jаgermeister приняла решение временно перестать привозить фирменный крепкий алкоголь в Россию, заявил Миронов ранее 2 октября.

В июне о намерении прекратить бизнес в России сообщил и другой производитель алкогольных напитков — британская компания Diageo (бренды Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan).

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Платон Щукин
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