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15:09, 11 апреля 2023Путешествия

Россиян предупредили об опасности полетов над извергающимся вулканом Шивелуч

NOTAM: извержение вулкана Шивелуч представляет опасность для полетов
Последствия извержения вулкана Шивелуч

Последствия извержения вулкана Шивелуч. Фото: Дмитрий Мельников / ТАСС

Извержение одного из наиболее крупных вулканов Камчатки, Шивелуч, может представлять опасность для внутренних и международных полетов. Об этом говорится в извещении летному составу (NOTAM), изданном российскими авиационными властями, которое попало в распоряжение ТАСС.

«В любое время возможно извержение до эшелона 520, — предупредили в NOTAM. — Текущая деятельность [вулкана] может представлять опасность для внутренних и международных полетов».

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Отмечается, что экипажам воздушных судов необходимо «соблюдать осмотрительность, осуществлять отслеживание изменений информации, а также самостоятельно оценивать возможность выполнения полета в районе распространения вулканического пепла».

Тем временем в Росавиации подчеркнули, что выбросам Шивелуча присвоен максимальный, красный, код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ранее в апреле российским и международным авиакомпаниям предложили изменить маршруты из-за опасности, которую для самолетов создало извержение вулкана Безымянного на Камчатке. Уточняется, что высота пеплового выброса составила до 12 километров, ему был присвоен максимальный уровень опасности по шкале ИКАО.

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Фариза Бацазова
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