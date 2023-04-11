Замгубернатора НАО обвинили в получении взятки в три миллиона рублей

Замгубернатора НАО обвинили в получении взятки в три миллиона рублей от коммерсанта

Заместителю губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) предъявили обвинение в получении взятки в три миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и НАО.

Сейчас чиновник находится в СИЗО. Вину он не признал.

По данным следствия, замгубернатора через посредника потребовал откат в 10 процентов от суммы прибыли компании по госконтракту «Здравоохранение». За вознаграждение чиновник пообещал осуществить беспрепятственную приемку оборудования и расходных материалов, а также помочь в заключении госконтрактов в будущем.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Также по делу проходит подчиненный замгубернатора, который был посредником при передаче денег.