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14:43, 12 апреля 2023Экономика

Греф предупредил о риске появления закрытого клуба крупнейших держав в сфере ИИ

Герман Греф заявил о риске появления закрытого клуба крупнейших держав в сфере ИИ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Наряду с закрытым ядерным клубом, в мире может появиться закрытый клуб крупнейших держав в сфере искусственного интеллекта (ИИ). О таком риске глава Сбербанка Герман Греф предупредил в ходе выступления в Совете Федерации, передает ТАСС.

Греф отметил, что речь идет о создании таких сложных систем, как нейросети. «Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, быть донорами, а не реципиентами этих технологий», — заявил он.

Глава Сбербанка призвал развивать технологию ИИ. По его словам, в перспективе нескольких лет она может заметно повлиять на рост экономики России. Греф также признался, что не верит в возможное уничтожение человека ИИ, однако призвал следить за безопасностью, работая в этой сфере.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс выступил против введения запрета на обучение систем ИИ. Он указал, что такие системы имеют серьезные преимущества, однако важно определить риски развития этой сферы.

В марте сооснователь Apple Стив Возняк, миллиардер Илон Маск и свыше тысячи экспертов в сфере ИИ и высоких технологий подписали письмо, в котором призвали поставить обучение нейросетей на паузу. Авторы письма указали, что дальнейшее развитие ИИ может представлять опасность для человечества.

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Полина Матюхина
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