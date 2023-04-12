На Украине отправили под домашний арест митрополита УПЦ

На Украине митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия отправили под домашний арест

На Украине суд города Черкассы отправил под домашний арест на 60 суток митрополита Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия. Об этом сообщило украинское агентство «УНН».

Митрополиту предъявили обвинения в разжигании межконфессиональной розни и прославлении действий Российской Федерации.

Суд возложил на Феодосия обязанность прибывать к следователю, прокурору и суду по первому вызову, сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, а также сдать на хранение паспорт и носить электронное средство контроля.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу епархии в призывах к нарушению равноправия граждан, а также в размещении на сайте Черкасской епархии материалов Русской православной церкви, которые «навязывали идеи рашизма и пропагандировали кремлевский режим».

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с предложением лишить гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия и для этого проверить информацию о приобретении им гражданства России.