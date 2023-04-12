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09:35, 12 апреля 2023Бывший СССР

На Украине захотели лишить гражданства предстоятеля УПЦ

На Украине создали петицию с призывом лишить гражданства предстоятеля УПЦ Онуфрия

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине создали петицию с призывом лишить гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее предложение опубликовали на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Автор петиции попросил поручить Службе безопасности Украины (СБУ) проверить информацию о «приобретении» Онуфрием гражданства России. «В случае подтверждения такой информации постановить Указ президента Украины о прекращении гражданства Украины гражданина Российской Федерации Березовского Ореста Владимировича (митрополита Онуфрия)», — сказано в тексте.

Петицию зарегистрировали на сайте президента 11 апреля, на данный момент она собрала 317 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения Зеленским.

8 апреля митрополит Онуфрий заявил, что на данный момент имеет лишь украинское гражданство, а от российского ранее отказался. Кроме того, в УПЦ опровергли наличие паспорта России у предстоятеля и других архиереев. Там отметили, что Онуфрий является гражданином Украины с рождения и другого гражданства не имеет.

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Кристина Есикова
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