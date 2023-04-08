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23:21, 8 апреля 2023Бывший СССР

Митрополит Киевский рассказал об отказе от российского гражданства

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе от российского гражданства ранее
Митрополит Онуфрий

Митрополит Онуфрий. Фото: сайт УПЦ

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что на данный момент имеет лишь украинское гражданство, а от российского ранее отказался. Об этом сообщается на сайте церкви.

«Хотел бы сразу заявить, что не считаю себя гражданином России... Российского паспорта у меня нет. Я считаю себя гражданином только Украины», — говорится в заявлении Онуфрия.

Как рассказал митрополит, родившийся в Черновицкой области, в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в город Сергиев Посад, где окончил Московскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Он провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре.

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После распада Советского Союза Онуфрий получил украинский паспорт. При этом, по его словам, российское гражданство автоматически продолжилось, но он им не пользовался, оно тогда «не имело никакого значения», поскольку между Украиной и Россией были хорошие отношения. Однако, утверждает он, после ухудшения отношений между Москвой и Киевом он отказался от российского гражданства.

Ранее в УПЦ опровергли наличие гражданства России у митрополита Киевского Онуфрия и других архиереев. Там отметили, что Онуфрий является гражданином Украины с рождения и другого гражданства не имеет.

Украинский национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители до 29 марта. В администрации заповедника заявили о расторжении договора — монахов заставили освободить являющиеся госсобственностью здания. На это в УПЦ ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.

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Марина Совина
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