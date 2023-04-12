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01:45, 12 апреля 2023Силовые структуры

Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья в Чечне

Кадыров заявил о нейтрализации участника бандитского подполья в чеченском селе Гвардейское

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья в Чечне.

По его информации, сотрудники силовых структур провели успешную спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейское Надтеречного района, куда вооруженный участник незаконного формирования прибыл из соседнего региона.

Укрывшемуся в домовладении преступнику было предложено сдаться, он попытался скрыться. Силовики ранили злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения поймали. Личность преступника установлена, он уже дает показания, заявил глава Чечни.

«В сети уже рассылается фейковая информация о якобы имевшей место бурной перестрелке с целой группой боевиков. Неправда. Это обычная спецоперация силовиков по ликвидации преступника», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о предотвращенной в зоне спецоперации диверсии, где был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, владельцев схрона на месте не было. Среди обнаруженных бойцами в схроне предметов — нашивка с флагом Украины.

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Марина Совина
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