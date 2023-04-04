Кадыров рассказал о предотвращенной в зоне СВО диверсии

Глава Чечни Кадыров сообщил, что в зоне спецоперации была предотвращена диверсия

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) была предотвращена диверсия. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что в зоне СВО был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, владельцев схрона на месте не было. Среди обнаруженных бойцами в схроне предметов — нашивка с флагом Украины. По словам главы региона, в операции участвовал глава МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев и его подразделение.

«Их слаженные и оперативные действия позволили не только пресечь готовившуюся в зоне СВО диверсию, но и пополнить наш арсенал новым оружием», — заявил Кадыров.

По славам главы Чечни, жители новых территорий должны чувствовать себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата и Адама — наградили за борьбу с терроризмом.