В российском городе барменшу заподозрили в интимной связи с шестиклассником

В Кемеровской области 26-летнюю барменшу заподозрили в интимной связи с шестиклассником

В Кемеровской области 26-летнюю барменшу заподозрили в интимной связи с 14-летним шестиклассником. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

В отношении россиянки из города Калтан возбудили уголовное дело по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. О ее связи со школьником правоохранителям стало известно 10 апреля. Сообщается, что дочь подозреваемой учится на класс младше несовершеннолетнего любовника матери, сам же он несколько раз оставался на второй год. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до четырех лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перед судом предстанет бездомный, обвиненный в домогательстве к двум девочкам.