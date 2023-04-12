Глава ЦРУ оценил готовность Путина к переговорам по Украине

CNN: глава ЦРУ Бернс заявил, что Россия удвоила усилия в конфликте на Украине

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин несерьезно относится к переговорам по украинскому конфликту. Так он оценил готовность российского лидера к переговорному процессу, его слова передает CNN.

По мнению главы американской разведки, перспективы для дипломатического урегулирования может создать успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он подчеркнул, что российская сторона удвоила военные усилия. При этом Бернс добавил, что Киев готов продолжать давать отпор Москве при поддержке Вашингтона.

Ранее сообщалось, что в утекших в сеть секретных документах Пентагона описан сценарий возможного вмешательства Китая в украинский конфликт. В одном из документом говорится, что украинская атака на российскую территорию с использованием оружия НАТО может втянуть Пекин в конфликт.