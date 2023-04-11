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16:10, 11 апреля 2023Мир

Разведка США описала сценарий вмешательства Китая в украинский конфликт

WP: в слитых разведданных США описан сценарий вмешательства Китая в конфликт на Украине

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В слитых в сеть секретных документах Пентагона описан сценарий возможного вмешательства Китая в украинский конфликт. Об этом сообщает The Washington Post.

В одном из документом говорится, что украинская атака на российскую территорию с использованием оружия НАТО может втянуть Пекин в конфликт. Такой сценарий станет «дополнительным оправданием Китая для отправки смертоносной помощи» Москве.

Об утечке секретных материалов Пентагона стало известно 7 апреля. В них среди прочего содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии Вооруженных сил Украины.

Ранее Евросоюз призвал Китай не поставлять оружие России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что Пекин не будет прямо или косвенно поставлять вооружение Москве. При этом ранее сообщалось, что у НАТО нет информации, которая указывала бы на подобные планы китайских властей.

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Семен Александров
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