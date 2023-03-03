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20:56, 3 марта 2023Мир

В ЕС рассказали Китаю о красных линиях и упомянули поставки оружия России

Чиновник ЕС: поставки оружия КНР России нарушат красные линии, ответом станут санкции

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Если слухи о том, что Китай поставляет России оружие, подтвердятся, это станет поводом для введения европейских санкций. Об этом в разговоре с Reuters рассказал чиновник из ЕС на условиях анонимности.

Он также упомянул, что подобные действия станут «абсолютным нарушением красных линий» со стороны КНР.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали также подчеркивала, что рассчитывает на отказ Китая от поставок вооружений. В китайском МИД в разговоре с европейскими дипломатами подтвердили, что продолжат придерживаться политики нейтралитета.

Предположения о таких поставках появились после сообщений о том, что Министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских компаний: их подозревают в отправке в третьи страны комплектующих, необходимых, как предполагается, для производства ракет и ядерного оружия.

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Виктория Кондратьева
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