Британские журналисты обвинили Байдена в неуважении к Сунаку

Британские журналисты обвинили Байдена в дипломатическом оскорблении Сунака

Журналисты Daily Mail обвинили президента США Джо Байдена в дипломатическом оскорблении премьер-министра Великобритании Риши Сунака и неуважении к нему. Как уточняет издание, инцидент произошел в Северной Ирландии, куда Байден прибыл с официальным визитом, во время встречи американского лидера в аэропорту Белфаста.

«Некоторые могут назвать это дипломатическим оскорблением: президент США быстро избавился от внимания премьер-министра после приземления в Белфасте. После быстрого приветствия премьер-министра Великобритании Байден отошел, чтобы приветствовать личного представителя короля в графстве Антрим, а затем оказался в более длительных и гораздо более дружеских объятиях с Джейн Хартли, гламурным послом США в Великобритании», — пишут журналисты Daily Mail.

Издание подчеркивает, что момент встречи с Байденом должен был стать особенным для Сунака, который хочет вернуть былой уровень доверия в «натянутые отношения между США и Великобританией». Но вместо этого премьер оказался «в неловкой для себя ситуации», заключили журналисты.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы Байдена на переизбрание. Он отметил, что президент США шестой или седьмой раз за год заявляет о намерениях баллотироваться на второй срок, однако официально о выдвижении пока не объявляет.