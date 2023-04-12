Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:41, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Британские журналисты обвинили Байдена в неуважении к Сунаку

Британские журналисты обвинили Байдена в дипломатическом оскорблении Сунака
Джо Байден и Риши Сунак

Джо Байден и Риши Сунак. Фото: Paul Faith / Reuters

Журналисты Daily Mail обвинили президента США Джо Байдена в дипломатическом оскорблении премьер-министра Великобритании Риши Сунака и неуважении к нему. Как уточняет издание, инцидент произошел в Северной Ирландии, куда Байден прибыл с официальным визитом, во время встречи американского лидера в аэропорту Белфаста.

«Некоторые могут назвать это дипломатическим оскорблением: президент США быстро избавился от внимания премьер-министра после приземления в Белфасте. После быстрого приветствия премьер-министра Великобритании Байден отошел, чтобы приветствовать личного представителя короля в графстве Антрим, а затем оказался в более длительных и гораздо более дружеских объятиях с Джейн Хартли, гламурным послом США в Великобритании», — пишут журналисты Daily Mail.

Издание подчеркивает, что момент встречи с Байденом должен был стать особенным для Сунака, который хочет вернуть былой уровень доверия в «натянутые отношения между США и Великобританией». Но вместо этого премьер оказался «в неловкой для себя ситуации», заключили журналисты.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы Байдена на переизбрание. Он отметил, что президент США шестой или седьмой раз за год заявляет о намерениях баллотироваться на второй срок, однако официально о выдвижении пока не объявляет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Российский истребитель перехватил самолет ВМС Германии у границ
Эпохе ископаемого топлива в мире предрекли конец
В Госдуме оценили идею разблокировки Twitter
Два футболиста «Баварии» подрались в раздевалке после поражения в Лиге чемпионов
Украина попросила Испанию о поставках зенитных систем
ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина
МИД России рекомендовал россиянам быть осторожными при планировании путешествий
В ЛНР оценили необходимость отмены комендантского часа
Бывшего замначальника Московской таможни посадили на пять лет за взятку
Захарова прокомментировала призывы США к своим гражданам покинуть Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.