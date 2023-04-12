Перспективы участия Байдена в выборах президента США оценили

Политолог Дудаков оценил шансы Байдена переизбраться фразой «не стоит списывать со счетов»

Президент США Джо Байден шестой или седьмой раз за год заявляет о намерениях баллотироваться, однако официально о выдвижении пока не объявляет, обратил внимание политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы американского лидера на переизбрание.

Ранее Байден заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы в 2024 году, но пока не готов официально объявить об этом.

Я думаю, что Байден, скорее всего, действительно пойдет на второй срок Малек Дудаков политолог-американист

«Шансы у него есть, учитывая, что его основной оппонент [экс-президент США Дональд] Трамп сталкивается с судебными проблемами, поэтому не стоит списывать Байдена со счетов», — высказался Дудаков.

Тем не менее, политолог отметил, что Байдену придется довольно сложно в президентской гонке, «учитывая его старческие когнитивные проблемы».

О неготовности Байдена официально выдвинуть свою кандидатуру ранее сообщало CNN. Согласно данным телеканала, политик твердо намерен заявить об участии в предстоящих выборах, но не может определиться с датой и местом расположения предвыборного штаба. По их информации, заявление планируется летом.

Президентские выборы в США пройдут в 2024 году. Свои кандидатуры уже выдвинули бывший президент США Дональд Трамп, известный юрист и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

