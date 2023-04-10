Байден заявил о неготовности выдвинуть свою кандидатуру на выборы
Президент США Джо Байден заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы в 2024 году, но пока не готов официально объявить об этом. Его слова приводит Reuters.
«Я планирую баллотироваться, но мы пока не можем объявить об этом», — заявил американский лидер журналистам во время пасхальных празднований в Белом доме.
О неготовности Байдена официально выдвинуть свою кандидатуру ранее сообщало CNN. Согласно данным телеканала, политик твердо намерен заявить об участии в предстоящих выборах, но не может определиться с датой и местом расположения предвыборного штаба. По их информации, заявление планируется летом.
Президентские выборы в США пройдут в 2024 году. Свои кандидатуры уже выдвинули бывший президент США Дональд Трамп, известный юрист и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.