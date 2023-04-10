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16:21, 10 апреля 2023Мир

Байден заявил о неготовности выдвинуть свою кандидатуру на выборы

Президент США Джо Байден объявил, что пока не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы в 2024 году, но пока не готов официально объявить об этом. Его слова приводит Reuters.

«Я планирую баллотироваться, но мы пока не можем объявить об этом», — заявил американский лидер журналистам во время пасхальных празднований в Белом доме.

О неготовности Байдена официально выдвинуть свою кандидатуру ранее сообщало CNN. Согласно данным телеканала, политик твердо намерен заявить об участии в предстоящих выборах, но не может определиться с датой и местом расположения предвыборного штаба. По их информации, заявление планируется летом.

Президентские выборы в США пройдут в 2024 году. Свои кандидатуры уже выдвинули бывший президент США Дональд Трамп, известный юрист и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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Семен Александров
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