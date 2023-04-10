Байден заявил о неготовности выдвинуть свою кандидатуру на выборы

Президент США Джо Байден объявил, что пока не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы

Президент США Джо Байден заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы в 2024 году, но пока не готов официально объявить об этом. Его слова приводит Reuters.

«Я планирую баллотироваться, но мы пока не можем объявить об этом», — заявил американский лидер журналистам во время пасхальных празднований в Белом доме.

О неготовности Байдена официально выдвинуть свою кандидатуру ранее сообщало CNN. Согласно данным телеканала, политик твердо намерен заявить об участии в предстоящих выборах, но не может определиться с датой и местом расположения предвыборного штаба. По их информации, заявление планируется летом.

Президентские выборы в США пройдут в 2024 году. Свои кандидатуры уже выдвинули бывший президент США Дональд Трамп, известный юрист и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.