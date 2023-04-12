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10:13, 12 апреля 2023Ценности

Внешность Билли Айлиш на фото папарацци смутила фанатов

Певица Билли Айлиш озадачила фанатов внешним видом на фото папарацци

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Внешность американской певицы Билли Айлиш на фото папарацци смутила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Отмечается, что 21-летняя исполнительница попала в объектив уличных фотографов у тренажерного зала. Девушка была одета в черные футболку, короткие шорты, носки и кроссовки. При этом в руках она держала два термоса, толстовку и кепку с армейским принтом. Также видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в хвост.

Поклонники озадачились внешним видом знаменитости, отметив, что она похожа на мужчину. «Она выглядит как пацан. Но, видимо, ей это нравится», «Она похожа на одну из тех ужасных кукол, которых замотали в рулон туалетной бумаги», «Ее глаза иногда пугают меня», «Почему она так ужасно выглядит?» — высказывались они.

В январе Билли Айлиш появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Поп-исполнительницу заметили на улицах Лос-Анджелеса. Звезда направлялась в один из спортзалов в топе с принтом с иллюзией голой груди и коротких шортах коричневого цвета.

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Мария Винар
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