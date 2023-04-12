Минобороны России показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации

Минобороны России показало видео боевой работы бронепоезда ЗВО в зоне СВО на Украине

Минобороны России показало кадры боевой работы военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

В составе спецпоезда находятся защищенные платформы, закрытые броней толщиной до 20 мм. На платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Локомотив поезда расположен в середине состава. Бронепоезд предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожных путей, сопровождения воинских грузов и пассажирских поездов.

На кадрах бойцы минно-подрывного взвода проверяют полотно и пространство под путями на наличие взрывных устройств. Также военнослужащие запускают беспилотник, чтобы обследовать окрестности на предмет подозрительных машин, сооружений и скопления людей.

Поезд оснащен двумя зенитными спаренными 23-мм пушками. Они могут поражать как воздушные, так и наземные цели, в том числе бронированную технику противника.

В декабре прошлого года Минобороны России показало работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлено движение бронепоезда, из окон которого местность «прикрывают» военнослужащие.