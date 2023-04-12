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10:54, 12 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о планах Канады передать Киеву российские активы

Шмыгаль заявил, что Канада передаст Украине средства от конфискованных российских активов

Фото: Francisco Seco / Reuters

Канада планирует передать Киеву средства от конфискованных активов, принадлежащих России. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Канада ввела очередной пакет ограничений против российских юридических и физических лиц. Под санкции, в частности, попала компания "Волга-Днепр", самолет АН-124 которой был заблокирован в Канаде. Следующий шаг — конфискация (…) активов и передача их в пользу Украины», — заявил он.

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Кристина Есикова
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