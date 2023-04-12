На Украине заявили о планах Канады передать Киеву российские активы

Шмыгаль заявил, что Канада передаст Украине средства от конфискованных российских активов

Канада планирует передать Киеву средства от конфискованных активов, принадлежащих России. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Канада ввела очередной пакет ограничений против российских юридических и физических лиц. Под санкции, в частности, попала компания "Волга-Днепр", самолет АН-124 которой был заблокирован в Канаде. Следующий шаг — конфискация (…) активов и передача их в пользу Украины», — заявил он.

