Украинский премьер призвал Канаду инвестировать в экономику республики

Премьер Украины Шмыгаль призвал канадских бизнесменов инвестировать в экономику страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал канадских бизнесменов инвестировать в экономику республики и помочь в ее восстановлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Во время встречи с представителями канадского бизнеса в Торонто призвал предпринимателей инвестировать в Украину и приобщаться к восстановлению нашего государства», — сказано в публикации. Премьер отметил, что проходят переговоры по «страхованию военных рисков» с экспортно-кредитными агентствами разных государств.

По его словам, киевские власти ожидают, что канадское правительство предложит своему бизнесу эффективные инструменты, стимулирующие инвестиции в Украину. Шмыгаль добавил, что есть перспективы реализации выгодных проектов в агросекторе, энергетике и военно-промышленном комплексе. В частности, запланировано строительство новых атомных энергоблоков. По мнению премьера, канадские компании могут сыграть в этом вопросе ключевую роль.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина заключит обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой. Как он утверждает, по своему содержанию это исключительный документ, который активизирует торговлю Киева с Оттавой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса.