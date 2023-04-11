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22:58, 11 апреля 2023Экономика

Украина и Канада заключат соглашение о свободной торговле

Премьер-министр Шмыгаль: Украина и Канада заключат соглашение о свободной торговле

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что страна заключит обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой.

«Только что подписали совместную декларацию о завершении переговоров с премьер-министром Джастином Трюдо», — подчеркнул политик. По его словам, по своему содержанию это исключительное соглашение, которое активизирует торговлю Киева с Оттавой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна направит на Украину новый пакет военной помощи, в который войдут автоматы, пулеметы и патроны. «Сегодня мы объявляем, что направим еще больше оружия. Мы отправим 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов», — сообщил политик.

Также 11 апреля сообщалось, что Канада расширила антироссийские санкции — ограничительные меры вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц.

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Марина Совина
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