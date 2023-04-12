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03:33, 12 апреля 2023Мир

Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией

Кандидат в президенты Турции Индже намерен выстроить основанные на доверии отношения с РФ

Фото: Tarik Haiga / Unsplash

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что намерен выстроить крепкие и основанные на доверии отношения с Россией в случае прихода ко власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик также назвал России одним из важнейших наших соседей. Он подчеркнул, что значительная часть внешней торговли Турции осуществляется с Россией. Индже также отметил, что между странами есть связи в сферах туризма и энергоресурсов.

«Мы хотели бы наладить еще более крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Россией, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами», — добавил он.

Ранее газета Aydınlık сообщала, что США намерены столкнуть интересы России и Турции в ряде регионов в случае победы турецкой оппозиции на выборах 14 мая. По данным издания, Вашингтон, не добившись своих целей на Украине и потеряв власть на Ближнем Востоке, теперь находится в поиске новых стратегий.

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Марина Совина
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