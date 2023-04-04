Стало известно о планах США настроить Россию и Турцию друг против друга

Aydınlık: Вашингтон планирует столкнуть Москву и Анкару в случае победы турецкой оппозиции

США намерены столкнуть интересы России и Турции в ряде регионов в случае победы турецкой оппозиции на выборах 14 мая. О планах Вашингтона настроить Москву и Анкару друг против друга стало известно турецкой газете Aydınlık.

По данным издания, Вашингтон, не добившись своих целей на Украине и потеряв власть на Ближнем Востоке, теперь находится в поиске новых стратегий. «В случае победы на выборах "стола шести" (оппозиционная коалиция из шести партий в Турции — прим. «Ленты.ру») США собираются спровоцировать конфронтацию России и Турции в Сирии, на Черном море и в Средней Азии», — говорится в материале.

Газета обращает внимание на слова кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, заявившего, что Турция должна выступить в конфликте на стороне Украины. По мнению издания, таким образом политик четко дает понять, что в случае прихода к власти он будет придерживаться антироссийской позиции.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 14 мая в стране пройдут выборы главы государства и парламентские выборы. Единственным соперником нынешнего главы государства в президентской гонке станет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Их политические интересы отличаются. Как отметил политолог Станислав Тарасов, если Эрдоган выступает за общенациональные идеи и большую геополитику, то его оппонент находится под влиянием Запада и НАТО и осторожно относится к России.