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20:58, 11 марта 2023Мир

Шансы Эрдогана на переизбрание оценили

Политолог Тарасов назвал высокими шансы Эрдогана на переизбрание

Фото: Presidential Press Office / Reuters

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана высокие шансы переизбраться на новый срок на предстоящих выборах главы государства. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Он оценил перспективы политических сил в стране.

Дата назначена

Турецкий лидер подписал указ о проведении очередного голосования 14 мая. В стране началась официальная подготовка к выборам. По словам Станислава Тарасова, Эрдогану выгодно было назначить дату как можно раньше.

«Эрдоган пытался сократить сроки, потому что были предложения перенести выборы на сентябрь, а после землетрясения вообще было предложение перенести их на следующий год. Эрдогана это не устраивало, потому что оппозиция могла выстроить сценарий своих действий, а [сейчас] оппозиция оказалась раздроблена. Только в самый последний момент была выдвинута кандидатура Кемаля Кылычдароглу, лидера Народно-республиканской партии», — объяснил он.

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Кандидаты

Единственным соперником действующего лидера за пост главы государства в нынешней гонке стал 74-летний кандидат от оппозиционного «Народного альянса», лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Их политические интересы отличаются, отметил политолог.

«Эрдоган выступает с общенациональными идеями, большой геополитикой, Кылычдароглу с кемализмом в фарватере Запада и НАТО, очень осторожно относится к отношениям с Россией», — сказал он.

Перспективы Эрдогана

Серьезным фактором, негативно влияющим на внутриполитические события, стало землетрясение. Однако в то же время эта трагедия смогла объединить турок вокруг Эрдогана, полагает Станислав Тарасов.

Эрдоган сумел возглавить борьбу нации за восстановление, приобрел ореол общенационального лидера. Второе — Эрдогана все же поддержали 95 стран, которые выразили ему солидарность и стали оказывать гуманитарную помощь. На этом фоне Эрдоган выступает в роли большого геополитического лидера, хотя у него есть проблемы с американцами

Станислав Тарасовполитолог

При этом политолог убежден, что эпоха монополии партии Эрдогана — Партии справедливости и развития, — выступающей раньше в качестве единственной политической силы, способной сформировать одно партийное правительство, ушла в прошлое.

Ранее стало известно, что Эрдоган решил провести предстоящую предвыборную кампанию к президентским и парламентским выборам в стране без музыки из уважения к жертвам землетрясения 6 февраля.

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Варвара Кошечкина
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