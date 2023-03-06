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22:01, 6 марта 2023Мир

Турецкая оппозиция обнародовала имя единого кандидата на выборах президента

Оппозиция Турции выдвинула Кылычдароглу в качестве единого кандидата на выборах президента
Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Alperen Kaya / CHP / Reuters

Оппозиционный блок «Народный альянс», состоящий из нескольких турецких партий, выдвинул в понедельник, 6 марта, в качестве единого кандидата для участия в президентских выборах Кемаля Кылычдароглу, председателя Народно-республиканской партии, основанной первым президентом республики Мустафой Кемалем Ататюрком. Об этом сообщает ТАСС.

Имя Кылычдароглу было обнародовано в ходе оппозиционного митинга в Анкаре. Также альянс объявил, что лидеры пяти других оппозиционных партий станут вице-президентами в случае победы оппозиции на выборах.

Выборы президента Турции запланированы на 14 мая этого года. Кроме того, в тот же день пройдут парламентские выборы.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявил, что Эрдоган может победить уже в первом туре президентских выборов. Опрос исследовательского центра Areda Survey показал, что действующий турецкий президент является фаворитом предвыборной гонки.

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Марина Совина
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