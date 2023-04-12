В ЦБ рассказали о «нехороших» тенденциях на рынке ипотеки в России

Глава ЦБ Набиуллина назвала ипотеку с кешбэком нехорошей тенденцией на рынке кредитов

Кредиты на жилье с кешбэком и с экстремально низкой ставкой (около нуля процентов годовых) в Центробанке (ЦБ) назвали нехорошей тенденцией на рынке. Такое мнение высказала глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

В целом с кредитованием в стране дела обстоят достаточно благополучно — по итогам 2022 года ипотека выросла на 22 процента, отметила она. Как пояснила Набиуллина, это не означает ни перегрева, как было в 2021-м, ни стагнации.

«Но внутри ипотечного портфеля есть нехорошие тенденции. С помощью так называемых ипотек с кешбэком, под ноль процентов и так далее. Этот маркетинг маскирует завышение цен на жилье для заемщиков и рискованную ипотеку — с низким первым взносом, залогом по завышенной цене — для банков», — подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что сейчас Банк России уже принимает меры для регулирования рынка ипотеки, но, вероятно, придется принять более радикальные меры — чтобы полностью пресечь такие маркетинговые схемы, потребуются новые законодательные решения.

Ранее ЦБ решил ограничить ипотечные программы с экстремально низкими ставками. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы, отметили в финансовом регуляторе.