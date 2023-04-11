Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:38, 11 апреля 2023Среда обитания

ЦБ решил ограничить ипотеку с низкими ставками

Центробанк ограничит ипотечные программы с экстремально низкими ставками
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов /« Лента.ру»

В Центробанке России приняли решение ограничить ипотечные программы с экстремально низкими ставками. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы», — говорится в сообщении ЦБ.

В Центробанке отметили, что в последнее время в стране стала популярна «ипотека от застройщика», ставки по которой иногда находились на уровне 0,1 процента. При этом они достигались за счет повышения стоимости квартиры на 20-30 процентов. «Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками», — заявили в регуляторе.

В декабре 2022 года в Минстрое назвали альтернативой околонулевой ипотеке другие программы со сниженными ставками, но не близкими к нулю. Тогда прорабатывался вопрос введения ставок на уровне 3–5 процентов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о контроле над 80 процентами Артемовска
Путин пообещал бюджету России дополнительные доходы от экспорта нефти и газа
Названа неочевидная причина появления жира на талии
Российский бездомный предстанет перед судом за домогательство двух девочек
Россияне побили исторический рекорд посещаемости на любимом курорте богачей
Вышел трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович
Раскрыта средняя стоимость гостиничного номера в майские праздники в Москве
В России улучшили прогноз развития экономики
Опубликована карта боевых действий на Украине
Американские ученые приостановили участие в эксперименте SIRIUS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.