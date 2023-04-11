ЦБ решил ограничить ипотеку с низкими ставками

Центробанк ограничит ипотечные программы с экстремально низкими ставками

В Центробанке России приняли решение ограничить ипотечные программы с экстремально низкими ставками. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы», — говорится в сообщении ЦБ.

В Центробанке отметили, что в последнее время в стране стала популярна «ипотека от застройщика», ставки по которой иногда находились на уровне 0,1 процента. При этом они достигались за счет повышения стоимости квартиры на 20-30 процентов. «Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками», — заявили в регуляторе.

В декабре 2022 года в Минстрое назвали альтернативой околонулевой ипотеке другие программы со сниженными ставками, но не близкими к нулю. Тогда прорабатывался вопрос введения ставок на уровне 3–5 процентов.