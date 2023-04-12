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14:54, 12 апреля 2023Путешествия

Российские таможенники изъяли у иностранца свыше тысячи плюшевых Чебурашек

ФТС России: таможенники в Уссурийске изъяли у китайца семь мешков с плюшевыми Чебурашками

Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы

Таможенники в Уссурийске изъяли свыше тысячи плюшевых Чебурашек у гражданина Китая, теперь ему грозит штраф. Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Почти 1200 плюшевых Чебурашек нашли уссурийские таможенники у гражданина КНР, — говорится в сообщении. — Мужчина приехал в Россию на автобусе». Внимание инспекторов привлек багаж иностранца, состоявший из семи мешков весом по 10 килограммов каждый, в которых находились игрушки.

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По словам китайца, он вез Чебурашек для друга, который собирался продать их на рынке. В ведомстве подчеркнули, что права на мультипликационного героя принадлежат «Союзмультфильму».

Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. «Товар изъяли, — уведомили в ФТС. — Мужчине грозит штраф».

Ранее в апреле россиянин попытался привезти в Москву из Африки 350 экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Домодедово. Мужчина распределил их по контейнерам и спрятал в багаже.

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Фариза Бацазова
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