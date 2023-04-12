Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:22, 12 апреля 2023Экономика

В России вырос объем ставок на киберспорт

«Ъ»: в первом квартале 2023 года объем ставок на киберспорт вырос на 25%

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России объем ставок на киберспорт в первом квартале 2023 года вырос на 25 процентов к аналогичному периоду 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, главными дисциплинами киберспорта в СНГ стали Dota 2 и Counter-Strike — на них приходится 95 процентов ставок. Отмечается, что клиенты «Лиги Ставок» поддерживают команды из СНГ — Team Spirit, Virtus Pro и Forze.

Представитель Fonbet отмечает, что в этом году среднемесячное число клиентов конторы в целом выросло на 16 процентов, а оборот — на 44 процента.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита кадров IT-специалистов захотели искать среди геймеров. Генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» (МЭО) Александр Кондаков призвал развивать отечественный киберспорт, чтобы находить перспективные кадры среди участников соревнований.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Трамп назвал причину ухудшения отношений США с Россией
Назван самый вредный шоколад
Российские разведчики вскрыли c дрона позиции ВСУ под Марьинкой
Россиянам раскрыли правила безопасного пользования VPN-сервисов
Греция купит израильские ракеты Spike
Сын известной модели купил дом в Голливуде
В российском регионе зафиксировали пять случаев кори
В России вырос объем ставок на киберспорт
Российская армия получит «Робоснайпер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.