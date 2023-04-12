В России вырос объем ставок на киберспорт

«Ъ»: в первом квартале 2023 года объем ставок на киберспорт вырос на 25%

В России объем ставок на киберспорт в первом квартале 2023 года вырос на 25 процентов к аналогичному периоду 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, главными дисциплинами киберспорта в СНГ стали Dota 2 и Counter-Strike — на них приходится 95 процентов ставок. Отмечается, что клиенты «Лиги Ставок» поддерживают команды из СНГ — Team Spirit, Virtus Pro и Forze.

Представитель Fonbet отмечает, что в этом году среднемесячное число клиентов конторы в целом выросло на 16 процентов, а оборот — на 44 процента.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита кадров IT-специалистов захотели искать среди геймеров. Генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» (МЭО) Александр Кондаков призвал развивать отечественный киберспорт, чтобы находить перспективные кадры среди участников соревнований.