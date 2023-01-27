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10:46, 27 января 2023Экономика

IT-специалистов из-за дефицита кадров захотели искать среди геймеров

«Ведомости»: IT-специалистов из-за дефицита кадров предложили искать среди геймеров

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Проблему острого дефицита кадров в IT-отрасли обсудили 26 января на круглом столе под председательством члена комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам Вадима Деньгина. Там предложили искать айтишников среди геймеров, пишут «Ведомости».

Генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» (МЭО) Александр Кондаков призвал развивать отечественный киберспорт, чтобы находить перспективные кадры среди участников соревнований. «Это может быть система соревнований, которая приводит к выявлению, поддержке и сопровождению команд, которые в том числе в дальнейшем будут серьезными специалистами в области разработки», — пояснил он.

Основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов заявил, что успешной практики использования киберспортсменов в качестве разработчиков нет. Киберспортсмены практически никогда не обладают навыками разработчиков, поскольку эту сферы деятельности не пересекаются, добавил он. Участники круглого стола также захотели выступить за более активное привлечении сферы среднего профессионального образования (СПО) в подготовке специалистов.

C начала 2022 года около ста тысяч айтишников покинули Россию, что составляет до десяти процентов от общего количества специалистов российских IT-компаний.

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Платон Щукин
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