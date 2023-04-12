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05:28, 12 апреля 2023Мир

Трамп отказался назвать виновных в диверсии на «Северных потоках»

Трамп ушел от ответа на вопрос о том, кто стоит за диверсией на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, кто стоит за диверсией на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», но признал, что Россия к этому не причастна. Своим мнением он поделился в интервью телеведущему Такеру Карлсону на Fox News.

Трамп ушел от соответствующего вопроса, объяснив, что он не хочет доставлять неприятности Соединенным Штатам.

«Могу сказать, кто этого не делал — Россия», — заверил политик.

В интервью Трамп также заявил, что, несмотря на хорошие отношения с Владимиром Путиным, он был худшим из того, что случалось с российским президентом. «Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти. "Северный поток-2" был их трубопроводом», — подчеркнул он.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорилось, что организатором диверсий на «Северных потоках» являются США. По его версии, водолазы американской армии под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под газопроводы дистанционно активируемые взрывные устройства.

Марина Совина
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