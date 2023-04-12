Трамп отказался назвать виновных в диверсии на «Северных потоках»

Трамп ушел от ответа на вопрос о том, кто стоит за диверсией на «Северных потоках»

Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, кто стоит за диверсией на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», но признал, что Россия к этому не причастна. Своим мнением он поделился в интервью телеведущему Такеру Карлсону на Fox News.

Трамп ушел от соответствующего вопроса, объяснив, что он не хочет доставлять неприятности Соединенным Штатам.

«Могу сказать, кто этого не делал — Россия», — заверил политик.

В интервью Трамп также заявил, что, несмотря на хорошие отношения с Владимиром Путиным, он был худшим из того, что случалось с российским президентом. «Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти. "Северный поток-2" был их трубопроводом», — подчеркнул он.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорилось, что организатором диверсий на «Северных потоках» являются США. По его версии, водолазы американской армии под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под газопроводы дистанционно активируемые взрывные устройства.