Оценена доступность ипотеки в Москве

«Метриум»: ипотека в Москве стала доступнее

По итогам четвертого квартала 2022 года ипотека в Москве стала доступнее по сравнению с предыдущим кварталом. Такую оценку дали аналитики компании «Метриум», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования аналитики посчитали, какую долю ежемесячный платеж по ипотеке занимает в чистом доходе московской семьи из двух работающих взрослых. В конце 2022-го средняя квартира в массовой новостройке в ипотеку обошлась бы семье в 37 процентов дохода, в то время как в четвертом квартале 2021 года показатель составлял 48 процентов. Среднегодовой размер доли ипотечного платежа в бюджете семьи составил 55 процентов в 2022 году против 61 процента в 2021 году.

Рост доступности ипотеки обусловлен массовым запуском программы дополнительного субсидирования от застройщиков в середине прошлого года, который привел к сокращению средней ставки по выданным кредитам. «Стоимость квартиры также стабилизировалась, то есть покупатели не наращивали размер долга на фоне более доступных ставок. В итоге околонулевая ипотека, вызывающая столь много споров, действительно позволила повысить доступность жилья для ипотечных заемщиков», — добавила управляющий партнер «Метриум» Надежда Коркка.

Согласно прогнозам, в 2023 году доступность жилья для ипотечников может снизиться из-за прекращения программ дополнительного субсидирования ипотеки под давлением Центробанка.

В марте Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила возможность полного запрета ипотеки от застройщиков. Она заявила, что регулятор попросит законодателей напрямую запретить разные схемы долевого финансирования жилья, если увеличение макронадбавок по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом не повлияет на ситуацию.