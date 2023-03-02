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17:31, 2 марта 2023Среда обитания

В России допустили возможность полного запрета ипотеки от застройщиков

Глава ЦБ Набиуллина допустила возможность полного запрета ипотеки от застройщиков

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России могут полностью запретить ипотеку от застройщиков. Такую возможность допустила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает «РБК».

С 1 мая регулятор увеличит макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. «Если это не отрезвит, то мы будем просить законодателей напрямую запретить разные схемы долевого финансирования жилья и оставить только стандартные механизмы, прямо прописанные в законе», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила о рисках, связанных с высоким ростом ипотечного кредитования на фоне использования схем от застройщиков и ухудшения стандартов выдачи кредитов на жилье. По словам Набиуллиной, регулятор примет меры, чтобы не допустить роста рискованной ипотеки, которая чревата негативными последствиями для экономики.

Ранее Центробанк спрогнозировал увеличение выдачи жилищных кредитов в 2023 году на 15 процентов. При этом Набиуллина подчеркнула, что темпы роста любой ценой недопустимы — в первую очередь регулятор будет следить за качеством ипотеки.

Александра Качан
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