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11:24, 12 апреля 2023Из жизни

Мужчина на каяке поймал огромного веслоноса

UPI: в США рыбак на каяке выловил веслоноса весом 46 килограммов

Фото: страница «Arkansas Game & Fish Commission's Fisheries Division» в Facebook

Житель американского штата Арканзас поймал 46-килограммового веслоноса, рыбача на своем каяке. Об этом сообщает UPI.

Роберт Мерфи из города Фейетвилл отправился на рыбалку на минтая на реку недалеко от города Гошен. Когда мужчина плыл на каяке, он заметил в воде огромного веслоноса. После более чем часовой борьбы рыбаку удалось выловить добычу.

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Улов Мерфи весом 46 килограммов оказался немного меньше, чем рекордный веслонос, пойманный в 2020 году на озере Бивер и весивший 53,8 килограмма. Арканзасская Комиссия по рыболовству поздравила Роберта с впечатляющим уловом.

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Они обитают в водоемах восточной части США, вырастают до 2,1 метра в длину и весят до 180 килограммов. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела.

Ранее сообщалось, что рыболов из американского штата Иллинойс поймал крупного веслоноса и поставил рекорд. Чтобы вытащить улов из воды, мужчине понадобилось 20 минут.

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Алиса Дмитриева
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