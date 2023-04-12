Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины

PAP: Франция заблокировала в ЕС закупку боеприпасов для Украины, переговоры продолжаются

Франция заблокировала выделение средств Евросоюза (ЕС) на сумму два миллиарда евро для закупки боеприпасов для Украины из-за несогласия с механизмом их закупки в третьих странах с последующей передачей Киеву. Об этом сообщает Польское агентство печати (Polska Agencja Prasowa, PAP).

«В этой ситуации решением было бы закупить боеприпасы в третьей стране, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны. По этому поводу продолжаются переговоры», — заявил агентству дипломатический источник в ЕС, комментируя отказ Франции от подобной идеи.

По сообщения этого источника, Париж выступает за создание механизма принуждения «к заказу конкретного оборудования, которое может на самом деле не понадобиться украинской стороне», а также выступает против положения о возмещении стоимости боеприпасов лишь по требованию Киева.

Ранее стало известно, что в Брюсселе поставили под сомнение реализацию плана, в рамках которого собирались передать Украине один миллион снарядов калибра 155 миллиметров. 17 стран Евросоюза и Норвегия хотели отправить Украине боеприпасы до конца года. ЕС собирался выделить один миллиард евро на компенсации и еще один — на совместную закупку новых боеприпасов.

