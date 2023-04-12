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17:18, 12 апреля 2023Силовые структуры

Российского заключенного заподозрили в организации массовой голодовки в СИЗО

В Башкирии заключенного заподозрили в организации массовой голодовки в СИЗО

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Башкирии 39-летнего сторонника запрещенного в России экстремистского движения АУЕ заподозрили в организации массовой голодовки в СИЗО. Об этом в среду, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном отделении Следственного комитета России (СКР).

Против него возбудили уголовное дело по статьям 282.2 («Организация и участие в деятельности экстремистской организации») и 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ.

По версии следствия, в июне 2022 года мужчина организовал в изоляторе запрещенную ячейку, пропагандировал криминальную идеологию и вовлек в экстремистскую деятельность следственно-арестованных. Также он организовал массовую голодовку, чтобы ослабить режим в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области криминальный авторитет Красава получил срок за статус и ячейку АУЕ.

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Илона Палей
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