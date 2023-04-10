Криминальный авторитет Красава получил срок за организацию в колонии ячейки АУЕ

В Свердловской области криминальный авторитет Красава получил срок за статус и ячейку АУЕ

В Свердловской области российского уголовника приговорили к десяти годам заключения за занятие высшего положения в преступной иерархии, организацию деятельности запрещенной организации и применение насилия к другим заключенным. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Как установил суд, криминальный авторитет Александр Красиев, известный в преступном мире как Красава, имел статус «смотрящего» за исправительной колонией №52. Там он организовал ячейку запрещенного в России экстремистского движения АУЕ.

В организованную Красавой ячейку входила группа уголовников, которые регулярно применяли насилие в отношении других осужденных, в том числе за их сотрудничество с администрацией учреждения.

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