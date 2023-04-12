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18:34, 12 апреля 2023Из жизни

Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл

BBC: принц Гарри прилетит в Лондон на коронацию Карла III без Меган Маркл

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Принц Гарри, герцог Сассекский, приедет на коронацию отца Карла III. Однако, как сообщает «Би-би-си» (BBC), он прилетит в Лондон без жены Меган Маркл.

Букингемский дворец официально подтвердил присутствие принца Гарри на коронации 6 мая 2023 года. Меган Маркл при этом останется в их резиденции в Монтесито, Калифорния, с дочерью Лилибет и сыном Арчи, которому в день коронации исполнится четыре года. По словам биографа Гарри и Меган Омида Скоби, день рождения Арчи повлиял на это решение, пишет Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл долгое время не отвечали на официальное приглашение, что вызвало массу слухов и спекуляций. Пара пропустила дедлайн, указанный в приглашении на коронацию: ответ следовало дать до 3 апреля.

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Близкие к королевской семье источники утверждают, что принц Гарри посетит лишь церемонию в Вестминстерском аббатстве, не будет участвовать в процессии и не появится на балконе Букингемского дворца.

После публикации скандальных мемуаров принца Гарри «Запасной», где он поделился с читателями подробностями личных разговоров с семьей и нелицеприятными деталями отношений с отцом, мачехой и братом, его общение с ними почти прекратилось. Скандал вызвал и документальный сериал Netflix, где принц Гарри и Меган Маркл критиковали британскую монархию.

Ранее сообщалось, что Карл III отказался от встречи с принцем Гарри во время его визита в Великобританию. Герцог Сассекский прилетал в Лондон для участия в судебном заседании.

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Антонина Черташ
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