США задумались о введении санкций против европейской страны из-за Украины

«444»: США задумались о введении санкций против Венгрии из-за отказа от политики Запада

Власти США задумались о введении санкций против Венгрии в связи с ее отказом следовать общей политике западных стран, в том числе в отношении конфликта на Украине. Об этом пишет будапештское интернет-издание «444» со ссылкой на дипломатические источники.

«Администрация США планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц», — пишет издание, не приведя каких-либо подробностей.

Оно предполагает, что речь может идти о мерах в отношении европейской страны, аналогичных запрету на въезд в США, введенному в 2014 году против нескольких граждан Венгрии, подозревавшихся в коррупции.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на ранее утекшие в сеть документы ЦРУ писала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на политическом совещании в феврале якобы отнес США в разряд одного из главных противников для правящей фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». По данным газеты, Вашингтон расценил заявление политика как «эскалацию уровня антиамериканской риторики».