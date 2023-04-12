Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:30, 12 апреля 2023Мир

США задумались о введении санкций против европейской страны из-за Украины

«444»: США задумались о введении санкций против Венгрии из-за отказа от политики Запада

Фото: Alexander Drago / Reuters

Власти США задумались о введении санкций против Венгрии в связи с ее отказом следовать общей политике западных стран, в том числе в отношении конфликта на Украине. Об этом пишет будапештское интернет-издание «444» со ссылкой на дипломатические источники.

«Администрация США планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц», — пишет издание, не приведя каких-либо подробностей.

Оно предполагает, что речь может идти о мерах в отношении европейской страны, аналогичных запрету на въезд в США, введенному в 2014 году против нескольких граждан Венгрии, подозревавшихся в коррупции.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на ранее утекшие в сеть документы ЦРУ писала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на политическом совещании в феврале якобы отнес США в разряд одного из главных противников для правящей фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». По данным газеты, Вашингтон расценил заявление политика как «эскалацию уровня антиамериканской риторики».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Врач назвала безвредные перекусы перед сном
Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией
США задумались о введении санкций против европейской страны из-за Украины
Москвичи сыграли в «пивной футбол» и попали на видео
В Москве охранник обокрал магазин техники и электроники на три миллиона рублей
Российские типографии нашли альтернативу европейской бумаге
Политолог указал на большой риск США в отношении Украины
Известный актер понесет убытки от продажи квартиры в США
Финансист спрогнозировал повышение стоимости доллара к 1 мая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.