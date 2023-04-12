WSJ: США обвинили Венгрию в антиамериканской риторике из-за заявления премьера Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на политическом совещании в феврале якобы отнес США в разряд одного из главных противников для правящей фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на ранее утекшие в сеть документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

По данным газеты, Вашингтон расценил заявление политика как «эскалацию уровня антиамериканской риторики». Также отмечается, что Орбан якобы назвал США одним из трех главных противников своей партии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил причины разногласий с США. По его словам, Вашингтон считает Будапешт оппонентом, потому что тот не хочет следовать указаниям извне и проводит самостоятельную политику. Он добавил, что в Венгрии патриотичное, консервативное, правое правительство стремится всеми силами защищать национальные интересы.