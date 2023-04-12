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14:24, 12 апреля 2023Культура

Гоша Куценко пожаловался на «развращенный» вкус зрителей

Российский актер Гоша Куценко пожаловался, что вкус зрителей стал более «развращенным»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский актер Гоша Куценко пожаловался на то, что стало сложно создавать «пристойные» сценарии, так как вкус кинозрителей стал более «развращенным». Слова артиста приводит «Газета.Ru».

«Зритель в каком-то смысле — наверное, в хорошем — развращен. И вообще — в последние несколько лет кино, сериальное творчество очень раскрутилось и набрало вес с появлением платформ. И, конечно, пандемия внесла неоценимый вклад», — заявил он.

Куценко отметил, что зрителей не всегда удается рассмешить юмористическими картинами, используя лишь «чистые приемы». 55-летний актер сравнил написание комедийных сценариев с видом спорта, в котором действуют определенные ограничения.

«В написании сценария нужно уметь обходиться хорошими, чистыми приемами. Избегать пошлости, не бить ниже пояса. Это такой олимпийский спорт: здесь ногами нельзя, локтями нельзя, в глаза нельзя бить ни сексом, ни крепкими выражениями», — подытожил заслуженный артист России.

Ранее звезда телесериала «Кухня» Марк Богатырев рассказал о своем отношении к съемкам постельных эпизодов. Он признался, что всегда нервничает, когда снимается в секс-сценах.

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Сергей Равин
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