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16:48, 11 апреля 2023Культура

Звезда сериала «Кухня» рассказал о съемках постельных сцен

Звезда сериала «Кухня», актер Марк Богатырев заявил, что переживает на съемках секс-сцен

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский актер театра и кино, звезда телесериала «Кухня» Марк Богатырев рассказал о своем отношении к съемкам постельных эпизодов. Его слова приводит «Пятый канал».

Артист признался, что всегда нервничает, когда снимается в секс-сценах. Он отметил, что для него сложно целоваться с кем-то в кадре. «Но на экране получается хорошо. Это самое главное», — заявил Богатырев.

38-летний актер подчеркнул, что старается вести активный образ жизни, тренируясь по мере возможности. Богатырев скзал, что восхищается своей супругой Татьяной Арнтгольц, которая пришла быстро в форму поле родов. «Она удивительно может, так сказать, даже особо не занимаясь, быстро входить в форму. За счет питания, за счет как-то… Она умеет вовремя остановиться. Я ей немножко в этом завидую. У меня так не работает», — подытожил звезда «Кухни».

Ранее народный артист России Андрей Соколов рассказал о съемках секс-сцены в советском фильме «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула. Он вспомнил, что в изначальном сценарии картины не было ни интимного эпизода, ни ненормативной лексики, а «похулиганить» постановщик решил в конце работы над лентой.

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Сергей Равин
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