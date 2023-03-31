Актер Соколов поделился подробностями съемок секс-сцены в «Маленькой Вере»

Народный артист России Андрей Соколов рассказал о съемках сцены секса в «Маленькой Вере»

Народный артист России Андрей Соколов рассказал о съемках секс-сцены в советском фильме «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула. Актер поделился подробностями в ходе интервью для «Аргументов и фактов».

Он вспомнил, что в сценарии «Маленькой Веры» изначально не было ни интимного эпизода, ни ненормативной лексики, а «похулиганить» постановщик решил в конце работы над лентой. «Уже когда картину фактически сняли и съемки закончились, Вася собрал нас с Наташкой на "рюмку чая" и сказал: "Ребят, надо что-то такое добавить, не хватает изюминки"», — отметил Соколов.

По его словам, Пичул заранее знал, что будет снимать постельную сцену. «Просто ему надо было нас подвести к мысли, что мы с Натальей Негодой все вроде бы как сами придумали и сами ему предложили. В общем, к вечеру, когда "чай" уже заканчивался, мы все решили», — поделился актер, добавив, что зажима на съемках он не чувствовал.

В январе текущего года российская актриса театра и кино Дарья Мороз высказалась об интимном эпизоде Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме «Текст». Она назвала данный отрывок картины роскошным. «Я когда увидела, просто открыла рот и подумала: "Как они смогли быть такими настоящими?" Такими в высоком смысле бесстыдными. Это очень сложно», — подчеркнула Мороз.