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18:47, 12 апреля 2023Ценности

Анна Седокова снялась в латексном белье

Украинская певица Анна Седокова снялась в латексном нижнем белье и ботфортах на шпильке

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова поделилась с фанатами снимком в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя певица опубликовала фотографию, на которой позирует в латексном нижнем белье, состоящем из бюстгальтера и трусов с завышенной линией талией. Знаменитость снялась в высоких ботфортах на шпильке из того же материала и перчатках черного цвета. При этом на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках, а волосы собрали в конский хвост.

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Подписчики восхитились внешним видом Седоковой в комментариях под публикацией. «Огонь», «Убиваешь своей красотой», «Горячая мамочка», «Просто вау», «Красотка», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные поклонники.

В декабре 2022 года Седокова также записала видеоролик в честь своего 40-летия. Знаменитость прошлась по улице Парижа в бикини черного цвета и леопардовой шубе нараспашку. Ее образ дополняли лакированные туфли на шпильке. «С днем рождения сильную девочку, которую я знаю. Меня. (...) Сегодня я живу так, как чувствую, потому что всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — гласила подпись в описании к посту.

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Карина Черных
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