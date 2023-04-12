Александр Дрозденко оценил работы по восстановлению одного из районов Мариуполя

Глава Ленобласти Александр Дрозденко оценил ход восстановления одного из районов Мариуполя

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинспектировал ход работ по восстановлению одного из районов Мариуполя. Работы ведут строители из Ленобласти, поэтому за микрорайоном уже закрепилось название «Ленинградский», говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

«Ленинградская область полностью выполнила и даже немного перевыполнила тот объем задач по восстановлению микрорайона Мариуполя, который перед регионом поставил Минстрой России, — прокомментировал Александр Дрозденко. — Микрорайон нам достался сложный, здесь шли ожесточенные бои. Сегодня — перемены налицо — и в нашем микрорайоне, и в Мариуполе в целом. Обновляются фасады домов, устанавливаются перекрытия, окна, на улицах много автомобилей, ситуация меняется к лучшему. Задача для ленинградских строителей на этот год — полностью завершить восстановление вверенного нам микрорайона».

На встрече с Александром Дрозденко заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов поблагодарил Ленобласть за активную работу и поддержал предложение — после завершения всех восстановительных работ назвать микрорайон Ленинградским.

Также Александр Дрозденко встретился с жителями Ленобласти, которые принимают участие в СВО и передал им необходимое. «Ребята-ленинградцы - отличники «боевой и политической». Один из участников встречи - уже Герой России. С фондом Ленинградский рубеж передали бойцам «снарягу», которая пригодится для победы. Просьбы земляков — помочь с регистрацией любимой, которую в Гатчину перевез из Горловки, проверить предоставление льготы по ЖКХ для семьи — взял на контроль, выполним», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

«Ленинградский микрорайон» в Мариуполе состоит из 77 объектов капитального строительства. Из них 14 подлежат полному демонтажу.

Ленинградская область взялась за восстановление особо сложных домов, где уничтожено практически все, кроме стен здания. Чтобы ускорить темпы строительства, разработана технология, которая позволяет в сжатые сроки монтировать новые перекрытия зданий, не снижая качества и прочности конструкций.

В прошлом году за счет федерального финансирования ленинградские строители в городе восстановили 22 жилых дома. Среди важных объектов — детско-юношеская спортивная школа, которая возобновила свою работу в начале 2023 года.

